Портал о кино Rotten Tomatoes запустит стриминговый сервис

Вашингтон, 12 мая. Портал о кино Rotten Tomatoes запустит свой стриминговый сервис, который получил название The Rotten Tomatoes Channel.

Портал будет работать на платформе The Roku Channel, затем появится на Peacock и Xumo. Пользователи могут смотреть контент круглосуточно, но пока остается неизвестным, какие именно фильмы и сериалы будут доступны, пишет Variety.

Особенностью The Rotten Tomatoes Channel станет то, что в отличие от других стриминговых сервисов платформа будет показывать шоу, как у привычных телевизионных каналов. То есть по запросу пользователи не смогут смотреть контент, отмечает «Культуромания».

Мелодрама «Серебряные коньки» стала первым российским полнометражным фильмом в линейке Netflix Original. Картина будет доступна с 16 июня.