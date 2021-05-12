Открывшего стрельбу в школе №175 Ильназа Галявиева доставили в зал суда в Казани

В Советском районном суде Казани началось заседание по делу Ильназа Галявиева. Суд изберет меру пресечения для обвиняемого в массовом убийстве 19-летнего жителя Татарстана. Следствие настаивает на заключении под стражу на два месяца. По информации СМИ, Галявиев сообщил, что уверен в справедливости и обоснованности своих действий.

Напомним, 11 мая Галявиев вооружился дробовиком и пришел в гимназию, где открыл стрельбу по детям. Жертвами теракта стали семь школьников и два учителя, более 20 человек пострадали. Как сообщило гособвинение, молодой человек совершил не менее 17 выстрелов из дробовика.

В ходе заседания прокурор заявил, что подозреваемый также установил содержащее поражающие элементы взрывное устройство на первом этаже школы, возле входа в кабинет начального класса английского языка.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ, его ждет психолого-психиатрическая экспертиза. Следственный комитет возбудил в отношении Галявиева уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

12 мая в Татарстане были похоронены жертвы теракта. Этот день в республике объявили днем траура.