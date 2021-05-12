Актер Арми Хаммер завел новый роман после обвинений в каннибализме

Джорджтаун, 12 мая. Звезда фильма «Социальная сеть» и сериала «Сплетница» Арми Хаммер закрутил новый роман после громких обвинений в его адрес.

Около двух месяцев назад Хаммера заметили на Каймановых островах в компании неизвестной девушки. Затем актера и его спутницу увидели вместе еще раз.

«Они выглядят счастливыми и чувствуют себя комфортно рядом друг с другом. У них много общих друзей», — рассказал источник.

По словам инсайдера, возлюбленная Хаммера знакомит его с теми друзьями, с которыми он ранее не встречался, и они довольно весело проводят время все вместе. А источник портала People сообщил, что актер и его возлюбленная уже совершили первое совместное путешествие. Пара отправилась на часть острова, противоположную той, где они сейчас живут.

Сама избранница 34-летнего Хаммера давно живет на Каймановых островах. Как сообщил источник, она работает стоматологом в местной клинике.

Арми Хаммера обвиняла в изнасиловании его бывшая девушка Эффи. Она утверждает, что актер несколько раз ударил ее лицом об стену. Кроме того, экс-возлюбленная артиста модель Пейдж Лоренце обвиняла его в каннибализме. По словам девушки, Хаммер якобы хотел съесть ее ребра.