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Донбасс сегодня: ответ ДНР заставил ВСУ замолчать, командиры загоняют срочников в ООС

Новороссия
Донбасс сегодня: ответ ДНР заставил ВСУ замолчать, командиры загоняют срочников в ООС
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 12 мая. Армия ДНР понесла потери в результате атак ВСУ. Мирные жители страдают от постоянного минирования ВСУ местности. Командование украинской армии нарушает законодательство и привлекает на передовые срочников. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины дважды открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Оба обстрела были сосредоточены на горловском направлении обороны ДНР, по населенному пункту Красный Партизан. Огонь велся из тяжелых 120-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов.

Народная милиция ДНР ответила огнем на подавление активности противника, после чего обстрел прекратился. Ранения получили два защитника республики, один погиб. В ЛНР киевские силовики обстреляли из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов город Первомайск.

Мирные жители страдают от беспорядочного минирования местности

Украинские силовики продолжают минировать районы своей дислокации, при этом они не устанавливают предупреждающие знаки, сообщают в Народной милиции ДНР. Мирным жителям приходится самостоятельно обозначать такие места.

Несмотря на все принимаемые меры, люди продолжают гибнуть на украинских боеприпасах. Один такой случай произошел 4 мая в районе Верхнеторецкого, что недалеко от Горловки. На кладбище в зоне ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ после подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб 70-летний местный житель.

Донбасс сегодня: ответ дончан заставила ВСУ замолчать, командиры загоняют срочников в ООС
lug-info.com  / Луганский Информационный Центр

Второй инцидент произошел в Мариуполе на заводе «Азовсталь», где пытались переплавить черный металлолом, в котором находились фрагменты боеприпасов. Взрыв произошел во время погрузки лома в доменную печь, ранения получил 20-летний мужчина.

ВСУ будут использовать ЗРК для ликвидации беспилотников ОБСЕ

Оба описанных выше случая отражены в отчетах международных наблюдателей ОБСЕ, что наряду с прочими моментами ставит в неудобное положение перед мировым сообществом официальный Киев. Немаловажный фактор — это постоянное освещение иностранцами нарушений украинской стороной Минских соглашений, особенно в части размещения техники и вооружений в населенных пунктах.

Чтобы усилить борьбу с вездесущими наблюдателями, командование ВСУ приказало подчиненными частям и соединениям задействовать зенитно-ракетные комплексы, чтобы сбивать беспилотники миссии. Напомним, ранее украинские «освободители» активно применяли системы радиоэлектронной борьбы для постановки помех беспилотникам, но из-за того, что украинская армия испытывает дефицит мобильных станций РЭБ, украинцы решили физически сбивать аппараты.   

Командование ВСУ доукомплектовывает части срочниками

Украинское военное руководство продолжает затыкать дыры в некомплектных передовых частях за счет солдат-срочников, что формально запрещено национальным законодательством. В 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду направили более 20 срочников, которые проходят воинскую службу по призыву. Чтобы молодежь не разводила панику, комбриг заверил, что они будут участвовать лишь в обслуживании техники, их не задействуют в выполнении боевых задачах.

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