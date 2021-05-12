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Инвестиции в зарубежные бумаги по ИИС могут обложить налогом

Экономика
Инвестиции в зарубежные бумаги по ИИС могут обложить налогом
pixabay.com/PD

Москва, 12 мая. Центральный банк РФ намеревается сузить круг льгот, предоставляемых владельцам ИИС, инвестирующим в иностранные акции и облигации.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о планах по ограничению льгот по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) при вложении денежных средств в бумаги зарубежных компаний. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас в России растет число розничных инвесторов, вкладывающихся в акции и облигации компаний, располагающихся за рубежом. Набиуллина отмечает, что доля инвестиций в бумаги таких компаний перешагнула планку в 15%. В связи с этим ЦБ РФ скоро может выступить с инициативой об ограничении льгот, действующих по ИИС, так как инвестиции в бумаги нерезидентов являются тратой бюджетных средств, по мнению главы регулятора.

Ранее стало известно, что граждане смогут приобретать валютные средства на Московской бирже за 1 доллар или евро. При этом инструменты с лотом в размере одной тысячи единиц останутся прежними.

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