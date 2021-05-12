Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев отрицает наличие заболеваний

Казань, 12 мая. Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, отрицает наличие тяжких заболеваний. Об этом он заявил на заседании суда.

В Казани проходит суд по делу о массовом убийстве. Во время заседания судья уточнил у Галявиева, имеются ли у него какие-либо серьезные проблемы со здоровьем, на что 19-летний стрелок ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что Ильназу Галявиеву диагностировали заболевание головного мозга задолго до нападения на гимназию. Следователи также отмечали у задержанного приступы невменяемости.