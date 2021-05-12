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Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев отрицает наличие заболеваний

  /   Обновлено: 12 мая 2021 18:26
Происшествия
Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев отрицает наличие заболеваний
pixabay.com

Казань, 12 мая. Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, отрицает наличие тяжких заболеваний. Об этом он заявил на заседании суда.

В Казани проходит суд по делу о массовом убийстве. Во время заседания судья уточнил у Галявиева, имеются ли у него какие-либо серьезные проблемы со здоровьем, на что 19-летний стрелок ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что Ильназу Галявиеву диагностировали заболевание головного мозга задолго до нападения на гимназию. Следователи также отмечали у задержанного приступы невменяемости.

суд казань Галявиев
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