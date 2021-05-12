Супердонор семени из Нью-Йорка подчеркнул безвозмездность своих услуг

Нью-Йорк, 12 мая. Донор мужского семени из США дал жизнь 78 людям, и еще 13 женщин в данный момент ждут от него детей. Американец считает, что не должен брать деньги за свои услуги.

Профессор колледжа из Нью-Йорка Ари Н. прославился тем, что является необыкновенно плодовитым донором мужского биоматериала. При помощи его семени уже появились на свет десятки человек. Мужчину позвали на один из эпизодов шоу Доктора Оза, где задали ему разные вопросы, сообщает The Daily Star.

Так, ведущий передачи спросил известного донора, не является ли его необычное хобби формой нарциссизма. На что мужчина, не задумываясь, ответил отрицательно и подчеркнул, что просто не умеет говорить «нет» женщинам, которые отчаянно хотят стать мамами.

«У меня прекрасная жизнь, даже если я испытываю финансовые трудности. Я получаю много объятий и поцелуев каждый божий день», — рассказал Ари Н.

Гость шоу добавил, что ему нравится помогать другим исполнять их мечты. Так, мужчина поведал, что однажды помог однополой женской паре стать родителями. В другой раз он исполнил заветную мечту 40-летней одинокой женщины, которой некогда было ждать встречи с «идеальным» партнером.

«Это принесло мне много радости, видя, как счастливы дети, как счастливы мамы, и видя все эти прекрасные семьи, которым я смог помочь расти», — поделился донор.

Также Ари Н. в эфире американской передачи рассказал некоторые особенности его необычного повседневного занятия. В частности, если раньше он оплодотворял женщин что называется «по старинке», то теперь мужчина делает это на расстоянии в качестве меры предосторожности.

Герой эфира отметил, что принципиально не берет плату за свои услуги. По словам Ари Н., ему платят «обнимашками, поцелуями и благодарностью на всю жизнь».

«Я получаю много радости от того, что я отец стольких детей. Некоторых из них я вижу каждый день, а некоторых я никогда не встречал. Все зависит от семьи», — добавил супердонор.

Специалисты по оплодотворению и эмбриологии человека настаивают, что безопаснее взаимодействовать с донорским семенем в лицензированной клинике, а не дома. Это нужно для того чтобы донор не считался законным родителем всех детей пары.