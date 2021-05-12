Названы возможные сроки появления «Спутника Лайт» в гражданском обороте

Москва, 12 мая. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может появиться в гражданском обороте уже через месяц, сообщили в НИЦ им. Гамалеи.

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» стала второй разработкой сотрудников НИЦ им. Гамалеи. В отличие от предшественника — «Спутника V» — препарат представляет собой однокомпонентную вакцину, напомнили ученые.

Сейчас врачи в РФ используют для прививок от коронавируса вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Минздрав РФ одобрил использование обоих препаратов для вакцинации россиян.