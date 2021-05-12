В Советском суде началось заседание по избранию меры пресечения казанскому стрелку

Казань, 12 мая. Ильназ Галявиев, который проходит по делу о массовом убийстве в 175-й гимназии, появился в зале суда. Заседание, на котором ему изберут меру пресечения, началось.

Юноша, которого подозревают в убийстве девяти человек, доставлен в Советский районный суд. Ранее силовики обнаружили в его квартире сырье для изготовления взрывчатки, писал ФАН.

По версии следствия, Галявиев совершил вооруженное нападение на школу. Его жертвами стали семеро детей и двое взрослых. Подозреваемый полностью признал свою вину.