Журнал Billboard признал рэпера Дрейка артистом десятилетия

Вашингтон, 12 мая. Американский журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, назвал канадского рэпера и продюсера Дрейка артистом десятилетия.

В копилке музыканта уже есть 27 наград Billboard Music Awards. В сумме песни Дрейка оставались в чарте Billboard Hot 100 в течение 50 недель. А в рейтинге Billboard 200 девять альбом рэпера оказывались на первой строчке, пишет JustJared.

Церемония вручения премий Billboard Music Awards 2021 состоится 23 мая, сообщает «Культуромания». Именно на этом мероприятии Дрейк получит награду как лучший артист десятилетия.

Одним из главных конкурентов рэпера на сцене является Канье Уэст. Поклонники подозревают, что музыканты соперничают и в личной жизни. Фанаты предполагали, что светская львица Ким Кардашьян могла изменить Уэсту с Дрейком.