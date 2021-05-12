Ивановец изнасиловал восьмилетнюю дочь любовницы и получил срок

Иваново, 12 мая. Разнорабочий несколько раз изнасиловал восьмилетнюю девочку и получил 13 лет колонии строгого режима. Как стало известно ФАН, жертвой извращенца стала дочь его же любовницы.

После того, как страшная правда всплыла наружу, родительница потерпевшего ребенка написала заявление в правоохранительные органы. По подозрению в совершения преступления силовики задержали мужчину, который оказался близким знакомым матери школьницы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 49-летнего местного жителя», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ивановской области Юлия Вейсман.

Известно, что отношения между матерью девочки и мужчиной были достаточно близкими.

«Осужденный познакомился со своей подружкой несколько лет назад, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они не жили вместе, но иногда вступали в половые отношения. Мужчина работал на местном предприятии разнорабочим».

Первые развратные действия, согласно собранным правоохранительными органами материалам, произошло 5 июля 2020 года. Мать пострадавшей находилась в другой комнате. В это время мужчина залез в трусы к ребенку.

«Школьница сначала побоялась рассказать маме о произошедшем. Тем более, злоумышленник обещал осыпать ее подарками. Через день дело зашло гораздо дальше. Педофил занялся с ребенком оральным сексом и после этого подарил ей игрушки и сотовый телефон», — дополнил источник.

Подобная ситуация повторилась в третий раз, когда женщина ушла в магазин за продуктами. После этого девочка решилась поговорить с матерью. Она заявила, что не хочет, чтобы знакомый женщины находился у них дома.

«Мама стала выспрашивать, почему дочка не хочет общаться с ее знакомым. Ученица сначала сомневалась, рассказывать ли ей всю правду, но потом выложила, что с ней творил мужчина», — резюмировал источник.

Сразу после рассказа школьницы все стало известно в правоохранительных органах. Злодея арестовали, но он так и не признал своей вины. Недавно суд приговорил педофила к 13 годам лишения свободы. Исправляться он будет в колонии строгого режима.