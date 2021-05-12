Конор Макгрегор занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Дублин, 12 мая. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который составил журнал Forbes. За последний год 32-летний ирландский спортсмен заработал 180 миллионов долларов. Большую часть дохода бойцу смешанных единоборств принесла продажа контрольной доли бренда виски Proper No. Twelve.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов занял аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси. Его заработок составил 130 миллионов евро. Португальский форвард Роналду оказался на третьей строчке рейтинга. Доход 36-летнего футболиста составил 120 миллионов евро.

Ранее Конор Макгрегор сообщил, что в третий раз станет отцом. В одной из социальных сетей он опубликовал видеозапись с беременной супругой.