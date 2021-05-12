Блогер Шарий рассказал, как Зеленский искореняет оппозицию через СБУ

Киев, 12 мая. Президент Украины Владимир Зеленский внедрил самые разные методы избавления от оппозиции, до которых прежде никто не додумался. Подробнее об этом рассказал блогер Анатолий Шарий.

Глава государства использует для этого связи в Совете безопасности Украины, в руководстве ведомства у политика есть свой человек. С помощью него Зеленский без особого труда убирает конкурентов. Подобные действия требуют справедливого наказания.

«Не политически, не лозунгами, действиями, а просто: возьми и арестуй оппозицию», — объяснил Шарий.

На фоне «нездоровой» политики Киева блогер заподозрил Зеленского в употреблении наркотических веществ. Он пожелал лидеру ощутить на себе самое чудовищное преследование, подобное тем, которые действовали и действуют в отношении представителей оппозиции на Украине, в частности главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Депутата обвинили в государственной измене. В связи с чем в его доме был проведен обыск. Ранее он прибыл к офису прокурора Украины для подачи жалобы из-за незаконного преследования.