Новый порядок назначения пенсий для инвалидов появится в России

Москва, 12 мая. Получение выплат по инвалидности станет доступным в России в беззаявительном порядке в следующем году.

Парламентарии Государственной думы одобрили во втором чтении законопроект, предполагающий введение нового порядка выдачи пенсий инвалидам, в соответствии с которым гражданам не придется самим подавать заявления. Об этом пишет телерадиокомпания «Ямал-Регион».

Информация из федерального реестра инвалидов будет автоматически перенаправляться в Пенсионной фонд Российской Федерации. Если жителю России полагается данная выплата, он будет об этом извещен.

Для начислений будет использоваться банковский счет гражданина. Единая государственная система информационного обеспечения должна будет содержать соответствующую информацию для возможности перевода средств.

Недавно в рамках эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» была проведена дискуссия на тему «Как в России защищают права инвалидов», где эксперты обсудили права и возможности данной категории граждан страны.