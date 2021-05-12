Дибров рассказал, как Якубович спас ему жизнь

Москва, 12 мая. Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров признался, что обязан коллеге Леониду Якубовичу, который спас ему жизнь в прошлом году.

Телеведущий передачи «Поле чудес» на премьерном показе в кинотеатре «Октябрь» заметил, что Диброву стало плохо. Он моментально вызвал скорую помощь. По словам журналиста, именно эти действия коллеги спасли его и дали возможность врачам своевременно провести хирургическое вмешательство.

«Не мог представить такого пиара», — сказал Дибров в эфире программы «Вечерний Ургант», говоря о перенесенном инсульте.

Долгое время журналист отрицал инсульт. Он утверждал, что упал в обморок и был госпитализирован. Но позднее супруга Диброва Полина подтвердила диагноз мужа. Пара отправилась на Кавказ, чтобы звезда телевидения смог восстановиться.

Знаменитость спустя более чем полгода рассказал, как инсульт повлиял на его жизнь. По словам журналиста, он стал более внимательно относиться к своему здоровью и изменил привычки. Дмитрий Дибров, например, отказался от алкоголя и бросил курить.