На Украине появилось новое ведомство для борьбы с экономическими преступлениями

Киев, 12 мая. Украинское правительство сформировало новое ведомство по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщили местные СМИ.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет заниматься раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики. В Верховной раде отметили, что ведомство будет работать с базами данных и раскрывать системные нарушения. Координировать работу БЭБ — задача кабинета министров.

Бюро наделят соответствующими полномочиями налоговой милиции и Службы безопасности Украины, уточнили в материале.

Ранее шведская журналистка Юханна Мелен рассказала, как Киев пытается «порвать» с советской историей.