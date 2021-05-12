Применение российской вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Анголе

Москва, 12 мая. Правительство Анголы одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

«Спутник Лайт» стал второй вакциной от коронавируса производства сотрудников НИЦ им. Гамалеи. Препарат представляет собой первый компонент предшественника — «Спутника V». Обе разработки успешно прошли все стадии клинических испытаний.

Массовая вакцинация от коронавируса позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию, напомнили в РФПИ.