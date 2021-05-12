Миколог назвал главные отличия съедобного строчка от ядовитого

Москва, 12 мая. Человеку, который любит собирать грибы, необходимо уметь отличать сморчки и строчки, так как одни из них являются ядовитыми, рассказал миколог Михаил Вишневский.

Сморчки и строчки являются распространенными видами грибов для лесов Подмосковья. Однако если сморчки можно употреблять без вреда для здоровья, то со строчками необходимо быть осторожными. Эти виды грибов отличаются друг от друга тем, что при вертикальном разрезе сморчка он превращается в две пустые «лодочки», рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Съедобный строчок гигантский, светлый, светло-бежевый. Растет он под упавшими деревьями, в основном березами. Строчок обыкновенный – темно-красно-коричневый, он растет на гарях, под соснами, в сосновых посадках. Надо ориентироваться на место обитания и разницу в окраске шляпок», – цитирует его слова «Радио 1».

Вишневский также заявил, что все грибы, похожие на строчки и сморчки, нужно варить не менее 10 минут. Именно после этого строчок потеряет свои вредные свойства и станет нормальным, добавил Вишневский.

Микроскопические патогенные грибы на стенах квартир могут вызывать развитие серьезных болезней. В наибольшей опасности находятся люди со слабым иммунитетом, заявил инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.