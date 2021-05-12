Россияне смогут накопить на отпуск и одновременно сэкономить на услугах связи

Москва, 12 мая. Оператор сотовой связи МТС запустил акцию «Легкий способ найти деньги на отпуск». Пользователи услуг смогут не только сэкономить на связи, но и накопить на путешествие.

Речь идет о совместном проекте МТС и газеты «Вечерняя Москва». Как говорится в информационном буклете, не обязательно кардинально менять привычки, чтобы сэкономить на мобильной связи.

«Семья — непростой «социальный организм», в ней важны любые изменения, и даже смена тарифов или операторов нередко становится коллективным, общим решением, а такие совместные проекты всегда укрепляют отношения», — отмечают организаторы акции.

Они предлагают поделиться забавными историями, которые происходят при общении с родными и близкими через мессенджеры. Для участия в конкурсе нужно прислать скриншоты наиболее забавных переписок через обратную форму на странице «Вечерней Москвы». Победители получат приятные призы и бонусы.

В России также действует программа туристического кешбэка за туры по стране. Согласно последним условиям, россияне могут компенсировать 20% от стоимости поездки по России, если для оплаты была использована карта системы «Мир». Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие программы до конца 2021 года.