Корабли ЧФ стали чаще выходить в море из-за активности НАТО. События дня

Корабли ЧФ увеличили пребывание в море из-за активности НАТО
Из-за активности, которую проявляют корабли Североатлантического альянса в Черном море, экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Он подчеркнул, что подготовка надводных кораблей и катеров Черноморского флота во время зимнего периода обучения проходила в условиях интенсивного противодействия кораблям НАТО, которые начали активно действовать в регионе. Всего, по его словам, общая наплаванность кораблей и катеров Черноморского флота составляет более тысячи ходовых суток. Это свыше 100 тысяч ходовых миль.
Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты
Пресс-центр Гайдаровского форума /
Одной из причин роста цен на социально значимые продукты в России стала жадность некоторых производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России» — сказал Мишустин.
Российский премьер-министр пояснил, что из-за низких процентных ставок в мире выросла инфляция, поэтому выросли в том числе и цены на продукты питания. Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Мишустин напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».
В Карелии 19 грузовых вагонов сошли с рельсов
Пресс-служба СЗТП /
Не менее 19 вагонов грузового поезда в среду сошли с рельсов в Карелии, задержано движение пассажирского поезда из Мурманска в Москву. Об этом рассказал представитель экстренных служб. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место аварии направлены два ремонтно-восстановительных поезда.