Корабли ЧФ стали чаще выходить в море из-за активности НАТО. События дня

Корабли ЧФ увеличили пребывание в море из-за активности НАТО Из-за активности, которую проявляют корабли Североатлантического альянса в Черном море, экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Он подчеркнул, что подготовка надводных кораблей и катеров Черноморского флота во время зимнего периода обучения проходила в условиях интенсивного противодействия кораблям НАТО, которые начали активно действовать в регионе. Всего, по его словам, общая наплаванность кораблей и катеров Черноморского флота составляет более тысячи ходовых суток. Это свыше 100 тысяч ходовых миль.

Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты Пресс-центр Гайдаровского форума / Одной из причин роста цен на социально значимые продукты в России стала жадность некоторых производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России» — сказал Мишустин. Российский премьер-министр пояснил, что из-за низких процентных ставок в мире выросла инфляция, поэтому выросли в том числе и цены на продукты питания. Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Мишустин напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».