Эфир: Казань 11.05.2021



В среду, 11 мая, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел прямой эфир, посвященный трагическим событиям, произошедшим в казанской гимназии №175. В этот день учебное заведение подверглось нападению вооруженного молодого человека. В результате нападения пострадали более двух десятков человек, девять — погибли, семеро из них дети.

Как сейчас охраняются российские школы? Надо ли вводить полный запрет на продажу оружия? Что подтолкнуло молодого человека к такому зверскому поступку?

Эти вопросы обсудили гости эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН: председатель правления общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский, член регионального штаба ОНФ, директор лицея №369 Константин Тхостов.