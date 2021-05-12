Интернет появится до конца 2021 года во всех населенных пунктах России

Москва, 12 мая. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить интернетом все населенные пункты страны до конца текущего года.

Премьер-министр РФ считает, что интернет и связь должны появиться во всех больницах, поликлиниках и школах. Об этом он заявил во время выступления с отчетом о работе Кабмина РФ в Госдуме, передает РИА Новости.

«Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление или свет», - сказал Мишустин. Он заверил, что интернетом до конца года будут обеспечены все социально значимые объекты.

Глава Кабмина РФ также рассказал, что в 2021 году будет завершено подключение к интернету всех небольших населенных пунктов России, число жителей которых составляет от 250 до 500 человек, передает ОГТРК «Ямал-Регион».

Мишустин заявил в Госдуме, что власти России нарастят темпы строительства школ, оснащенных необходимым техническим оборудованием. Важно, чтобы такие школы появились по всей стране, отметил премьер-министр.