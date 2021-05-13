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Садоводы жалуются на высокую стоимость электричества и бюрократическую волокиту

Общество
Садоводы жалуются на высокую стоимость электричества и бюрократическую волокиту
pixabay.com  / 


В среду, 12 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся брифинг, посвященный проблемам садоводов и огородников. Почему дачнику электричество обходится дороже, чем владельцу частного дома? Получится ли в полной мере газифицировать садоводства? С какими трудностями еще сталкивается огородник? На вопросы журналистов, касающиеся проблем дачников, ответил председатель межрегионального Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Риммер в ходе мероприятия, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Людям, которые проживают в садоводствах, государство должно помочь облегчить жизнь, считает Игорь Риммер. Сама культура загородной жизни, по его мнению, выполняет очень важную социальную функцию. Обычно в частных домах живут пожилые люди, к которым на время летних каникул приезжают внуки, ведь не у всех родителей есть возможность отправить ребенка в лагерь. Получается, что дополнительная нагрузка ложится на пожилого человека, и в этих условиях государство должно дать четко понять, на какую помощь огородник может рассчитывать.

«В свое время была проблема, когда пожилому человеку становилось плохо, но выяснялось, что скорая помощь не могла к нему приехать на законных основаниях. Хотя по факту это делалось, потому что все понимали: оставлять человека без помощи нельзя. Теперь эта проблема решена. И надо двигаться дальше», — сказал участник брифинга.

По мнению спикера, следующим шагом должно стать развитие инфраструктуры садоводств: санитарные узлы, детские площадки, продуктовые магазины и аптеки. Огромные проблемы у жителей садоводств вызывает также отсутствие газификации, перебои с электроэнергией. Поэтому часть президентского послания, которая была посвящена газификации сельской местности, садоводы приняли с большой радостью, сказал Игорь Риммер.  

«Зачастую труба идет мимо участка, а подключиться к ней практически невозможно. Сейчас подвижки пошли, но хотелось бы, чтобы все это делалось быстрее», — прокомментировал общественный деятель.

При этом Риммер признает, что в некоторых случаях газифицировать дома практически невозможно, например из-за больших разрывов между строениями. Помимо этого, у садоводов есть множество мелких проблем, связанных с бюрократической волокитой при регистрации участка, с получением качественной питьевой воды, вывозом мусора и прочее. В этих случаях людей тоже надо поддержать.

«Российский человек — патриот. Он понимает, что есть другие вещи, более нужные, на которые государство тратит ресурсы. Но узнать, что хотя бы планируется сделать, — необходимо. Зачастую на участках живут не самые благополучные, они имеют право получить помощь», — уверен участник брифинга.

Также существуют проблемы организационно-правового характера, которые затрагивают каждое садоводство: насколько правильно все документы оформлены государственными службами. Плюс внутренние распри, касающиеся межевания границ и прочего. 

«Много жалоб на стоимость электроэнергии. Пенсионеры не понимают, почему они, числясь в садоводческом товариществе, платят за электричество больше, чем владельцы частных домов на территории поселков», — рассказал председатель межрегионального Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По его мнению, было бы справедливо изменить эту цену, чтобы облегчить финансовую нагрузку на людей, проживающих на территории садоводств.

россия садоводство
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