Топ-5 фильмов, которые сейчас в прокате

Май очень плодотворен на отличные кинопремьеры, поэтому ФАН собрал топ-5 майских новинок, которые станут отличным поводом сходить в кинотеатр и насладиться хорошей картиной.

Девятаев

Фильм, основанный на реальных событиях, про летчика-истребителя Михаила Девятаева. В годы Великой Отечественной войны он смог угнать немецкий бомбардировщик и сбежать на нем из лагеря врага.

Лето 1994 года навсегда останется в памяти молодого парня, который, как и все в 1941 году, ушел на фронт защищать Родину. Попав в плен, Девятаев думает только о том, как снова вернуться в небо. Враги дают ему такую возможность, но с одним условием — воевать за них. Молодой летчик отказывается предавать страну и совершает самый дерзкий побег в военной истории.

Режиссерами картины стали Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, а главную роль сыграл актер Павел Прилучный.

Кадр из фильма «Девятаев» /

Гнев человеческий

Если вы любите боевики, то вам точно стоит сходить на фильм «Гнев человеческий». Юмор, актерский состав, спецэффекты — все это точно придется по вкусу.

Главный герой фильма — загадочный Эйч, который внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. Его цель — добиться справедливости и найти виновного в смерти сына. Его гнев не знает границ, и он уверен, что добьется желаемого.

Режиссер фильма — непревзойденный в криминальной комедии Гай Ричи, а главная роль досталась Джейсону Стэтхэму.

Кадр из фильма «Гнев человеческий» /

Лес самоубийц

Фанаты жанра ужасы знают, что самые жуткие фильмы рождаются в Японии. Новая картина посвящена популярному месту на японском острове Хонсю среди самоубийц. Это место давно обросло слухами и мифами о том, что там обитают призраки, которые заставляют человека покончить с собой.

Сюжет фильма разворачивается вокруг таинственного ящика, запечатанного страшным заклинанием. Когда он попадает в мирное селение, проклятие мгновенно начинает распространяться. Вскоре становится известно, что этот ящик появился из мистического леса самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Проблема в том, что из него сложно выйти живым.

Режиссер фильма — Такаси Симидзу, который снимал известные фильмы ужасов «Проклятье».

Кадр из фильма «Лес самоубийц» /

Сопротивление

Фильм основан на реальной истории великого французского актера-мима Марселе Марсо, который в годы немецкой оккупации Франции спасал еврейских сирот. Марсо сам был выходцем из еврейской семьи и жил в Страсбурге, на границе между Францией и Германией, но после оккупации его с семьей эвакуировали на юг в Лимож — коммуну в центральной Франции.

После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии.

Главного героя в фильме сыграл Джесси Айзенберг, у которого в копилке премия BAFTA и «Золотой глобус» — за лучшую мужскую роль.

Кадры из фильма «Сопротивление» /

Ангел мести

Этот криминальный боевик хорош продуманным сюжетом и актерским составом, поэтому фильм никого не оставит равнодушным.

Главная героиня Виктория ради дочери пытается оставить темное прошлое, связанное с наркотиками, но в ее жизни появляется бывший комиссар, который меняет ее планы. После выхода на пенсию он понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Теперь, чтобы подчистить за собой следы, он похищает ребенка у матери и заставляет Викторию работать на него. Теперь Виктория должна использовать оружие и мотоцикл, чтобы уничтожить жестоких гангстеров, — иначе она может никогда больше не увидеть своего ребенка.

Главных героев сыграли Морган Фримен и Руби Роуз.

Кадр из фильма «Ангел мести» /

Ранее ФАН рассказывал о пяти фильмах, кассовый сбор которых составил более 1 млрд долларов, а также все картины имеют высокий рейтинг.