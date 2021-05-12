Ровесник казанского стрелка рассказал о его веселом и дружном классе

Казань, 12 мая. Обвиняемый в массовом убийстве в Казани Ильназ Галявиев не имел проблем в школе. Подробности о казанском стрелке рассказал учившийся с ним в параллельном классе юноша.

Галявиев, по его словам, был вежливым и тихим учеником, никто в гимназии ему не грубил. Что касается класса, где учился стрелок, то коллектив был дружным и веселым, передает слова юноши РЕН ТВ. Сейчас ровесник казанского стрелка не понимает, почему обвиняемый совершил нападение на школу, где у него не было никаких проблем.

Аналогичного мнения придерживаются и преподаватели гимназии №175, где Галявиев, по версии следствия, застрелил из дробовика девять человек, включая семерых детей. Они охарактеризовали подростка как тихого и неконфликтного, сообщал ФАН.