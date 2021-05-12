Работники фермы в Кировской области приютили заблудившегося лосенка

Киров, 12 мая. Сотрудники животноводческого комплекса в в Котельничском районе Кировской области обнаружили около фермы лосенка.

Работники фермы решили, что детеныш заблудился и пришел к коровнику на звук мычания. Об этом сообщает портал «СВОЙ КИРОВСКИЙ. РФ».

Животное до сих пор остается на ферме, где о нем заботятся работники животноводческого комплекса. Они ждут приезда специалистов, которые заберут лосенка, поскольку дикие животные нуждаются в особых условиях.

В конце апреля застрявшего на льдине лося спасли сотрудники МЧС и охотоведы Бердска. Обессилевшее животное дрейфовало на куске льда в нескольких метрах от береговой линии. Спасатели вытащили его, после чего лось вернулся обратно в лес.