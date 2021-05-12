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Мишустин определил способ возмещения ущерба экологии от деятельности компаний

Экономика
Мишустин определил способ возмещения ущерба экологии от деятельности компаний
wikipedia.org  /  premier.gov.ru

Москва, 12 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал вариант, при котором выплаты в пользу бюджета от компании, нанесшей вред экологии, будут справедливыми.

Вычитание денежных средств из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль недопустимо по мнению председателя правительства Михаила Мишустина, если речь идет о выплатах, которые пойдут в бюджет по причине нанесения вреда окружающей среде. Об этом пишет «Интерфакс».

«После крупнейшей аварии на ТЭЦ в Норильске были сделаны серьезные выводы. Ущерб там будет ликвидирован за счет виновников. Но такие затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы», — указал премьер.

Михаил Мишустин подчеркнул, что компании должны оплачивать подобный ущерб за счет собственной чистой прибыли, чтобы владельцы предприятий, а также ключевые топ-менеджеры несли основную ответственность.

Глава правительства также отметил, что сейчас власти активно прорабатывают проблему бедности населения и намереваются снизить ее уровень к 2030 году.

мишустин чистая прибыль ущерб экологии
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