Видео странного выступления алтайского губернатора появилось в Сети

Горно-Алтайск, 12 мая. Очень необычная манера речи главы Республики Алтай Олега Хорохордина во время открытия арт-объекта удивила местных жителей. Видеозапись выступления губернатора появилась в Сети.

В своей речи управленец поздравил жителей с открытием нового арт-объекта, который посвящен 265-летию вхождения алтайского народа в российское государство.

«Мне все время так нравится это слово «алтайского народа в российское государство», — сказал Хорохордин во время выступления.

Однако горожан удивило не то, что говорил губернатор, а то, как он это преподнес. Управленец растягивал выражения, временами говорил очень тихо и медленно. В конце Хорохордин практически замолчал, поздравляя местных жителей. Видео было представлено изданием URA.RU.

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