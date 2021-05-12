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Армия обороны Израиля сообщила о гибели военного при обстреле из сектора Газа

  /   Обновлено: 12 мая 2021 17:39
Армия
Армия обороны Израиля сообщила о гибели военного при обстреле из сектора Газа
flickr.com  /  Israel Defense Forces / CC BY-SA 2.0

Тель-Авив, 12 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель израильского солдата при обстреле со стороны палестинских бойцов из сектора Газа.

Израильский военный погиб в результате обстрела со стороны ополчения ХАМАС, огонь вели из сектора Газа. Сообщение о гибели солдата опубликовали официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter. Согласно данным ведомства, убитому военному был 21 год.

Конфликт между ополчением сектора Газа и ЦАХАЛ набрал новые обороты 10 мая, всего за два дня палестинские бойцы выпустили по Израилю около тысячи ракет. В среду утром в Тель-Авиве подтвердили гибель пяти человек, среди которых был один ребенок.

В связи с продолжающимися обстрелами и жертвами среди мирного населения с обеих сторон Москва выразила свою обеспокоенность и призвала Палестину и Израиль к сдержанности.

«Обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы, опираясь прежде всего на действующие резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что группировки ХАМАС и «Исламский джихад» из Палестины теперь заплатят «очень высокую цену» за ракетные удары по территории его страны.

израиль нетаньяху палестина
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