Обвиняемый в госизмене Медведчук заявил о готовности к аресту

Киев, 12 мая. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что не считает себя виновным в том, что инкриминирует генпрокуратура Украины.

По его словам, действия власти являются грубейшим нарушением норм конституции и уголовно-процессуального законодательства. Он уверен, что нет никаких оснований для выдвижения подобных обвинений. Медведчук добавил, что готов к любому развитию ситуации, в том числе аресту. При этом он не считает себя виновным.

Стоит отметить, что политика подозревают в госизмене и «покушении» на национальные ресурсы Крыма.