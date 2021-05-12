Ростех представит модернизированную версию вертолета Ка-32 на авиасалоне МАКС-2021

Москва, 12 мая. Опытный образец обновленного противопожарного вертолета Ка-32А11М впервые будет показан на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

По имеющейся информации, авиамашину представит холдинг «Вертолеты России», который входит в состав госкорпорации «Ростех».

Глубокая модификация вертолета позволила обновить его по ряду параметров, начиная от двигателей и заканчивая установкой улучшенного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации вертолет можно будет использовать круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

Отмечается, что холдинг сможет приступить к серийным поставкам Ка-32А11М уже в 2022 году. При этом в целом вертолеты семейства Ка-32 используются более чем в 30 странах мира, что говорит о высоком спросе.

Ранее Ростех сообщал о планах показать на авиасалоне МАКС-2021 принципиально новый самолет.