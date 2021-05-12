«Обзавидовались»: россияне колко ответили на мнение немцев о туристическом кешбэке

Москва, 12 мая. Пользователи Сети прокомментировали статью немецкого издания, авторы которой восхитились действующими в России льготами для путешественников, планирующих поездки внутри страны.

Программа туристического кешбэка в России оказалась довольно действенной, о чем написали в ежедневной деловой немецкой газете Handelsblatt. Только в мае 2021 года за рубеж уехали 5% россиян, а спрос на внутренние перелеты увеличился на 85%, отмечается в статье.

Читатели RT отреагировали на материал немецкого издания, указав, что им жаль жителей ФРГ, которые сидят дома.

«Обзавидовались. В Германии цены на внутренний туризм выросли раза эдак в три, так что теперь немцы проводят отпуск на диване», — комментируют статью в Сети.

Также читатели считают, что в России сейчас безопаснее, чем в Европе, и указывают на разнообразие направлений внутри страны.

«В самой большой стране на планете есть куда поехать», — отметили пользователи.

Правительство Российской Федерации приняло решение продлить программу туристического кешбэка до конца текущего года. Соответствующее заявление было сделано главой кабмина Михаилом Мишустиным.