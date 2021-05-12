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Король и наследный принц Саудовской Аравии стали донорами органов

Весь мир
Король и наследный принц Саудовской Аравии стали донорами органов
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Эр-Рияд, 12 мая. Высшие лидеры Саудовской Аравии зарегистрировали себя в качестве доноров органов. Об этом сообщает Saudi Gazette.

Король Салман бин Абдул Азиз Аль Сауд, а также наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд подали заявку в качестве участников программы Саудовского центра трансплантации органов (SCOT).

«Этот жест отражает призыв ко всем жителям регистрироваться в программе донорства органов, поскольку программа очень важна для вселения надежды пациентам, чья жизнь зависит от этого шага», — сообщило агентство Saudi Press.

Сообщается, что представители высшего руководства королевства выступили с призывом повысить стандарты эффективности системы общественного здравоохранения, чтобы способствовать успешности проведения сложных операций.

Королевская программа

Создание Саудовского центра трансплантации органов было инициативой Салмана бин Абдул Азиза. Король Саудовской Аравии основал его, чтобы помочь пациентам, страдающим почечной недостаточностью, число которых в стране непрерывно растет год от года.

Для продвижения королевской программы в интернете запущен социальный ролик, в котором разъясняется важность проекта.

Объявление короля и наследного принца об участии в SCOT произвело впечатление на многих чиновников. К донорам органов уже присоединились заместитель министра обороны Халид бин Салман, министр внутренних дел Абдель Азиз бин Сауд, а также ряд губернаторов. Не исключено, что примеру последуют и другие политики и видные деятели страны.

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