Николай Патрушев рассказал о предотвращенном теракте в Мурманске

Мурманск, 12 мая. Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов России в 2020 году сумели предотвратить теракт в торговом центре Мурманска, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По словам главы ведомства, на территории Северо-Западного федерального округа в 2019 году было предотвращено совершение трех терактов. Такого результата удалось добиться благодаря слаженным действиям полицейских и специальных служб.

«В 2020 году — предотвращен планируемый теракт в торговом центре города Мурманска», — добавил Патрушев.

Экстремистские и террористические действия, по мнению секретаря Совбеза, представляют большую угрозу для общественной безопасности. Пресечение такой деятельности является основной задачей силовых структур РФ, подчеркнул он.

Как стало известно ранее, Патрушев заявил о готовности России налаживать контакты с США.