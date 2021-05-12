Внук погибшей в Казани учительницы незадолго до трагедии сменил школу

Казань, 12 мая. Дочь погибшей при стрельбе 55-летней Венеры Айзатовой накануне переехала в другой район города и устроила старшего сына в новую школу.

Венера Айзатова работала в гимназии №175 учителем начальных классов. В 2015 году женщина овдовела и все свое время стала посвящать школе и внукам, сообщил источник, близкий к семье.

Незадолго до страшных событий дочь Венеры Гульнара вместе с семьей сменила район проживания. Старший сын Гульнары был устроен в новую школу. Младший ребенок продолжал посещать сад, расположенный рядом с гимназией.

Трагедия в казанской гимназии произошла 11 мая этого года. Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев расстрелял учеников своей бывшей школы. Жертвами преступления стали девять человек, еще 23 — пострадали. Большинство погибших — это ученики 8 «А» класса.

Ранее ФАН опубликовал подробности вчерашней трагедии в гимназии №175. В частности, стала известна причина, по которой стрелок расстрелял именно 8 «А» класс.