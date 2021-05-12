Петр Толстой предупредил о выходе России из ПАСЕ в случае ущемления прав

Москва, 12 мая. Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае дискриминации по отношению к делегации, предупредил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, в настоящее время ПАСЕ является площадкой, где Россия может представить свое точку зрения на различные ситуации. Однако РФ выйдет из организации, если ее права попытаются ограничить.

«Мы уже выходили из ПАСЕ и выйдем еще, если права российской делегации будут хоть в ничтожном количестве ущемлены», — подчеркнул Толстой.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ расценила ультиматумы ПАСЕ как бессмысленные. По словам Толстого, Россия не станет исполнять подобные решения Совета Европы.