Певица Манижа публично обратилась к хейтерам после критики песни Russian Woman

Роттердам, 12 мая. Певица Манижа, которая в этом году представит Россию на международном конкурсе «Евровидение», публично обратилась к критикующим ее творчество людям.

Исполнительница выступит на музыкальном состязании в Роттердаме с песней Russian Woman. После национального отбора Манижа столкнулась с массой критики в Сети, поскольку многим не понравился текст и посыл ее трека для Евровидения.

«Я не хочу обращать внимание на хейтеров. Но, вы знаете, я хочу сказать одну вещь: я верю в вас, ребята», — ответила критикам певица во время пресс-конференции.

По словам исполнительницы, каждый человек имеет светлые и темные стороны. Она пожелала критикам изучить себя и понять, что оскорблять кого-то — это неправильно.

В 2020 году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая на арене Ahoy. Манижа появится на сцене в красном комбинезоне, который уже знаком россиянам по национальному отбору. Певица ранее объяснила, почему выбрала именно такой костюм для конкурса.