Служащий кофейни ударил и случайно убил пожилого клиента в США

Таллахасси, 12 мая. Сотрудника одной из американских кофеен Dunkin обвинили в убийстве клиента. Причиной поступка якобы послужило расовое оскорбление со стороны пожилого покупателя.

Трагедия случилась в одном из заведений популярной сети в Тампе, штат Флорида, куда зашел отведать пончики 77-летний житель США. По словам темнокожего сотрудника кафе, мужчина якобы начал его оскорблять на расовой почве, а служащий не стерпел и ударил обидчика, сообщает The Fox News.

Как впоследствии рассказали в полиции, 27-летнего Кори П. задели слова пожилого американца, и молодой человек решил применить силу. От толчка пенсионер упал на спину и ударился головой. Травма оказалась смертельной, потерпевший скончался в больнице спустя два дня. Судебные медики провели вскрытие тела, которое показало, что пациент получил перелом черепа и ушибы головного мозга.

Следствию удалось выяснить, что погибший клиент оказался недоволен уровнем сервиса конкретно в этой кофейне, был раздражен и агрессивен, в связи с чем его попросили уйти. После такой просьбы продавец перешел на личные оскорбления, в том числе расового характера. На допросе в отделении полиции подозреваемый заявил, что мужчина был завсегдатаем заведения и вел себя «крайне грубо».

Задержанному предъявили обвинение в непредумышленном убийстве пожилого человека при отягчающих обстоятельствах. Пресс-секретарь головной организации сети кофеен Dunkin выразил глубокое сожаление по поводу случившегося и заверил, что руководитель франчайзингового ресторана в Тампе полностью сотрудничает с местными властями. От дальнейших комментариев в компании отказались, сославшись на продолжающееся расследование инцидента.