Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 17:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:43
Происшествия
Хозяек винного магазина в Балтиморе избили на расовой почве
17:42
Общество
Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыле
17:42
Происшествия
Пенсионер погиб под колесами поезда в Прикамье
17:40
Шоу-бизнес
Петербург не хочет Моргенштерна: концерт не согласован, поклонники возмущены «аферой века»
17:39
Спорт
Карацев сенсационно победил Медведева на турнире ATP в Риме
17:39
Общество
Крымчане продолжают нести цветы и игрушки к мемориалам после трагедии в Казани
17:38
Общество
Зак Снайдер оценил решение Warner Bros. представить чернокожего супермена
17:36
Происшествия
Ровесник казанского стрелка рассказал о его веселом и дружном классе
17:34
Общество
Работники фермы в Кировской области приютили заблудившегося лосенка
17:33
Экономика
Мишустин определил способ возмещения ущерба экологии от деятельности компаний
17:32
Общество
В Госдуме оценили планы Беглова сделать Петербург «умным» городом
17:32
Политика
Видео странного выступления алтайского губернатора появилось в Сети
17:31
Армия
Армия обороны Израиля сообщила о гибели военного при обстреле из сектора Газа
17:29
Политика
Колумбия: традиции гражданской войны. Колонка Сергея Малинковича
17:28
Общество
Дочь погибшей учительницы в Казани до вечера искала мать среди выживших
17:27
Политика
Обвиняемый в госизмене Медведчук заявил о готовности к аресту
17:26
Происшествия
Сына главного спонсора Навального заочно арестовали за убийство
17:26
Армия
Ростех представит модернизированную версию вертолета Ка-32 на авиасалоне МАКС-2021
17:26
Экономика
«Обзавидовались»: россияне колко ответили на мнение немцев о туристическом кешбэке
17:24
Политика
Николай Патрушев рассказал о предотвращенном теракте в Мурманске
Все новости

Служащий кофейни ударил и случайно убил пожилого клиента в США

Происшествия
Служащий кофейни ударил и случайно убил пожилого клиента в США
flickr.com  /  Radek Kucharski

Таллахасси, 12 мая. Сотрудника одной из американских кофеен Dunkin обвинили в убийстве клиента. Причиной поступка якобы послужило расовое оскорбление со стороны пожилого покупателя.

Трагедия случилась в одном из заведений популярной сети в Тампе, штат Флорида, куда зашел отведать пончики 77-летний житель США. По словам темнокожего сотрудника кафе, мужчина якобы начал его оскорблять на расовой почве, а служащий не стерпел и ударил обидчика, сообщает The Fox News.

Как впоследствии рассказали в полиции, 27-летнего Кори П. задели слова пожилого американца, и молодой человек решил применить силу. От толчка пенсионер упал на спину и ударился головой. Травма оказалась смертельной, потерпевший скончался в больнице спустя два дня. Судебные медики провели вскрытие тела, которое показало, что пациент получил перелом черепа и ушибы головного мозга.

Следствию удалось выяснить, что погибший клиент оказался недоволен уровнем сервиса конкретно в этой кофейне, был раздражен и агрессивен, в связи с чем его попросили уйти. После такой просьбы продавец перешел на личные оскорбления, в том числе расового характера. На допросе в отделении полиции подозреваемый заявил, что мужчина был завсегдатаем заведения и вел себя «крайне грубо».

Задержанному предъявили обвинение в непредумышленном убийстве пожилого человека при отягчающих обстоятельствах. Пресс-секретарь головной организации сети кофеен Dunkin выразил глубокое сожаление по поводу случившегося и заверил, что руководитель франчайзингового ресторана в Тампе полностью сотрудничает с местными властями. От дальнейших комментариев в компании отказались, сославшись на продолжающееся расследование инцидента.

сша убийство флорида смерть гибель кофейня оскорбление клиент расовый вопрос
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 252322 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 248489 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 172346 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 140906 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 124460 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Происшествия / Служащий кофейни ударил и случайно убил пожилого клиента в США
Рейтинг@Mail.ru