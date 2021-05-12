Китайцы объяснили, как Россия поставила на место Запад парадом Победы в Москве

Пекин, 12 мая. Жители Китая прокомментировали проведение парада Победы на Красной площади, восхитившись решимостью россиян противостоять неонацизму.

Статья, посвященная празднованию в Москве 76-летия победы Советского Союза над нацистской Германией, была опубликована китайским изданием Guancha. Журналисты из КНР рассмотрели речь президента РФ Владимира Путина, который назвал День Победы священным праздником для государства. Он также подчеркнул, что в современном мире в некоторых странах вновь витают идеи, присущие Третьему рейху. Российский лидер добавил, что те, кто замышляет недоброе в отношении РФ в настоящее время, не заслуживают прощения.

Материал о параде Победы на Красной площади вызвал бурную реакцию среди пользователей китайского сегмента Сети. По их словам, в случае нового глобального вооруженного конфликта Россия вновь не позволит себе проиграть в нем. Они восхитились решимостью народа РФ противостоять неонацистским идеям и в наше время.

«Я восхищаюсь темпераментом и решимостью России отвечать неонацистам», — написал один из жителей Китая.

Вашингтон популяризирует в мире свою высадку в Нормандии, однако путь от Москвы до Берлина был проделан именно советскими воинами, о чем напомнить другим странам и призван этот парад, объяснил пользователь из Китая, как Москва поставила на место Запад при помощи подобного мероприятия. Один из комментаторов высказал похожее мнение, добавив, что Вашингтон уже стер из своих учебников по истории бесценный вклад СССР в победу над гитлеровскими захватчиками

Ранее жители Болгарии высказались о торжественном параде Победы в Москве, оценив масштабное мероприятие. Они выразили благодарность советским войскам, освободившим их от гнета нацистов.

Кроме того, свою оценку параду дали и сами ветераны Великой Отечественной войны, которые смогли лично поприсутствовать на мероприятии в Москве. По их мнению, торжество прошло на высшем уровне, сообщает RT.