Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 17:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:43
Происшествия
Хозяек винного магазина в Балтиморе избили на расовой почве
17:42
Общество
Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыле
17:42
Происшествия
Пенсионер погиб под колесами поезда в Прикамье
17:40
Шоу-бизнес
Петербург не хочет Моргенштерна: концерт не согласован, поклонники возмущены «аферой века»
17:39
Спорт
Карацев сенсационно победил Медведева на турнире ATP в Риме
17:39
Общество
Крымчане продолжают нести цветы и игрушки к мемориалам после трагедии в Казани
17:38
Общество
Зак Снайдер оценил решение Warner Bros. представить чернокожего супермена
17:36
Происшествия
Ровесник казанского стрелка рассказал о его веселом и дружном классе
17:34
Общество
Работники фермы в Кировской области приютили заблудившегося лосенка
17:33
Экономика
Мишустин определил способ возмещения ущерба экологии от деятельности компаний
17:32
Общество
В Госдуме оценили планы Беглова сделать Петербург «умным» городом
17:32
Политика
Видео странного выступления алтайского губернатора появилось в Сети
17:31
Армия
Армия обороны Израиля сообщила о гибели военного при обстреле из сектора Газа
17:29
Политика
Колумбия: традиции гражданской войны. Колонка Сергея Малинковича
17:28
Общество
Дочь погибшей учительницы в Казани до вечера искала мать среди выживших
17:27
Политика
Обвиняемый в госизмене Медведчук заявил о готовности к аресту
17:26
Происшествия
Сына главного спонсора Навального заочно арестовали за убийство
17:26
Армия
Ростех представит модернизированную версию вертолета Ка-32 на авиасалоне МАКС-2021
17:26
Экономика
«Обзавидовались»: россияне колко ответили на мнение немцев о туристическом кешбэке
17:24
Политика
Николай Патрушев рассказал о предотвращенном теракте в Мурманске
Все новости

Китайцы объяснили, как Россия поставила на место Запад парадом Победы в Москве

Армия
Китайцы объяснили, как Россия поставила на место Запад парадом Победы в Москве
Global Look Press  /  Yevgeny Philippov

Пекин, 12 мая. Жители Китая прокомментировали проведение парада Победы на Красной площади, восхитившись решимостью россиян противостоять неонацизму.

Статья, посвященная празднованию в Москве 76-летия победы Советского Союза над нацистской Германией, была опубликована китайским изданием Guancha. Журналисты из КНР рассмотрели речь президента РФ Владимира Путина, который назвал День Победы священным праздником для государства. Он также подчеркнул, что в современном мире в некоторых странах вновь витают идеи, присущие Третьему рейху. Российский лидер добавил, что те, кто замышляет недоброе в отношении РФ в настоящее время, не заслуживают прощения.

Материал о параде Победы на Красной площади вызвал бурную реакцию среди пользователей китайского сегмента Сети. По их словам, в случае нового глобального вооруженного конфликта Россия вновь не позволит себе проиграть в нем. Они восхитились решимостью народа РФ противостоять неонацистским идеям и в наше время.

«Я восхищаюсь темпераментом и решимостью России отвечать неонацистам», — написал один из жителей Китая.

Вашингтон популяризирует в мире свою высадку в Нормандии, однако путь от Москвы до Берлина был проделан именно советскими воинами, о чем напомнить другим странам и призван этот парад, объяснил пользователь из Китая, как Москва поставила на место Запад при помощи подобного мероприятия. Один из комментаторов высказал похожее мнение, добавив, что Вашингтон уже стер из своих учебников по истории бесценный вклад СССР в победу над гитлеровскими захватчиками

Ранее жители Болгарии высказались о торжественном параде Победы в Москве, оценив масштабное мероприятие. Они выразили благодарность советским войскам, освободившим их от гнета нацистов.

Кроме того, свою оценку параду дали и сами ветераны Великой Отечественной войны, которые смогли лично поприсутствовать на мероприятии в Москве. По их мнению, торжество прошло на высшем уровне, сообщает RT.

путин россия китай парад день победы guancha
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 252322 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 248489 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 172346 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 140906 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 124460 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Армия / Китайцы объяснили, как Россия поставила на место Запад парадом Победы в Москве
Рейтинг@Mail.ru