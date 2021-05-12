Верните детям детство! Как избежать повторения трагедии. Колонка Леси Рябцевой

После стрельбы в казанской школе снова все заговорили о том, что нужно повышать уровень безопасности в учебных заведениях. Собственно, у меня возникает только один вопрос: а почему эта самая безопасность еще не была отлажена, это ведь не прихоть какая-то — это в прямом смысле спущенные сверху инструкции, рекомендации, указы, неисполнение которых приводит в конце концов к реальным потерям.

Мне очень интересно, назначат ли разбирательства, найдут ли ответственного после трагедии в Казани, потому что очевидно, что, помимо убийцы-стрелка, есть те, кто из-за своей халатности поставил под угрозу жизни огромного количества детей. К сожалению, я вижу, что, как всегда после подобных ситуаций, все говорят лишь о том, как повысить безопасность: поставить металлодетекторы, дополнительных охранников на входе, как в очередной раз усложнить выдачу справок-разрешений для ношения оружия. Но почему-то никто не задается вопросом о первопричинах подобного поведения и таких ситуаций, никто ничего не говорит о системных проблемах, из-за которых, собственно, подобное случается.

Как говорится, курица — не птица, а чиновники — не специалисты по детской психике, ну, и, собственно, они не на то учились. Уже есть исследования о том, что провоцирует стрельбу в школах и что можно было бы сделать, чтобы ее избежать.

Самой главной и первой причиной всегда называют атмосферу дома и отношения в семье. Если у ребенка нет близких отношений с родителями или ровесниками, то, очевидно, ему неоткуда брать поддержку, заботу, не на кого положиться. Мир кажется ему небезопасным местом. Годы эмоционального абьюза в итоге превращаются в травматичный опыт, не говоря уже о том, что чаще всего дети понимают, что они совершенно не нужны своим родителям. Родители заняты работой, личной жизнью, они мечтают о том, чтобы куда-то сбыть свое детище, чтобы ребенком занялся кто-то другой.

Федеральное агентство новостей /

Как раз недавно я говорила с детским психологом, девушка работает в одной из подмосковных школ. Она жаловалась на ужасную бюрократизацию и не менее ужасную зарплату — за 36 рабочих часов в неделю она получает всего, внимание, 13,5 тысячи рублей! То есть это в прямом смысле прожиточный минимум за полную рабочую неделю. Как говорит эта девушка, и я с ней полностью согласна, чтобы пойти работать на эту должность, нужно по-настоящему гореть, хотеть что-то изменить, по большой любви идти заниматься детьми за такую мизерную зарплату. Никто не пойдет на подобную оплату и такие условия труда ради реализации и карьеры.

Как мне кажется, именно хорошая качественная психологическая помощь, в том числе пропаганда важности отслеживания ментального здоровья и профилактики психических расстройств, могла бы исправить ситуацию в стране. Но у нас, к сожалению, если возвращаться к системным проблемам, отсутствует сертификация психологов, поэтому им может назваться каждый второй. Пройдя всего лишь двухнедельный тренинг, вчерашний физрук может считаться специалистом по душе.

Если бы же специалисты были сертифицированы, можно было бы заняться и вопросом обязательного нахождения в школе психотерапевта, который отслеживал бы атмосферу на переменах и на уроках, следил за поведением детей. Как мне кажется, это помогло бы предотвращать попытки суицида и нападения учащихся на своих сверстников и учителей. Именно психотерапевты в школах могли бы выносить рекомендации. И не было бы вот этого:

«Семья не стояла на учете, но отец пил и бил, а мать морила голодом».

Федеральное агентство новостей /

Но опять же нужно понимать, что, к сожалению, это мера по принципу заплатки, потому что все-таки детьми должны заниматься родители, а значит, и общая работа власти, правительства должна быть направлена на возобновление этих самых отношений — детско-родительских. Дети не должны появляться в семье для того, чтобы родители могли получить материнский капитал. Это совершенно неверная мотивация, абсолютная подмена понятий. Дети не должны быть обузой и не должны это чувствовать. В конце концов — дети должны оставаться детьми, они должны быть непослушными непоседами, пачкаться, прыгать, бегать, шуметь и всем мешать — это и есть детство.

Мне кажется, взрослые отнимают у детей их жизнь и верный ход развития просто потому, что дети не соответствуют каким-то требованиям или ожиданиям родителей. Им хочется изменить свое чадо или чтобы оно совпадало с идеальной картинкой, которую транслирует общество и СМИ и которую в итоге должны были бы видеть окружающие и по ней судить о качестве воспитания и о качестве работы родителя.

В итоге мы получаем неудовлетворенных жизнью детей и родителей, которые на свою репутацию тратят больше времени и энергии, нежели на счастье своего ребенка. Это очень печально и грустно, потому что так много говорится о детях, о демографии, о важности работы с молодежью и так мало по-настоящему делается в этом направлении. Ведь получилось же начать массовую работу по борьбе с фейками. Так в чем проблема начать ровно такую же кампанию по сохранению жизни детей, по отслеживанию сообщений в соцсетях и мессенджерах о готовящихся убийствах или суицидах? Механизмы есть, есть ресурсы. Это, я уверена, стало бы сигнальным главным проектом для детского омбудсмена, который не решается даже свой штат расширить, несмотря на то, что для этого у нее есть все ресурсы.

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