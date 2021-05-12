Корнилов предостерег Киев от военной операции в Донбассе по сценарию ЦАХАЛ в секторе Газа

Москва, 12 мая. Призывы отдельных украинских политиков брать пример с Израиля при урегулировании конфликта в Донбассе опасны и ошибочны, считает политолог Владимир Корнилов.

Такое мнение известный публицист выразил в интервью изданию «ПолитЭксперт». Он отметил, что уже не первый раз обострение очередного регионального конфликта вызывает обостренную реакцию в среде украинских «ястребов», которым очень хочется достичь силового решения конфликта на востоке собственной страны. Однако любые аналогии между Донбассом, Нагорным Карабахом и сектором Газа имеют мало общего с объективной военно-политической реальностью, отметил Корнилов.

Он напомнил, что Палестинская автономия появилась в результате длительного переговорного процесса с участием враждующих сторон, за что руководства Израиля и Палестины были удостоены Нобелевской премии мира. При этом военный потенциал ДНР и ЛНР несопоставим с боевыми возможностями палестинского движения ХАМАС, поэтому операция ВСУ в Донбассе по сценарию ЦАХАЛ в секторе Газа невозможна в принципе.

«Киев уже получил несколько котлов от шахтеров и металлургов в Донбассе… украинским властям нужно быстрее осознать, чем может закончиться попытка силового захвата», — предостерег Корнилов.

Ранее сообщалось, какое влияние оказало плачевное состояние ВСУ на ввод упрощенного порядка мобилизации украинских резервистов.