Бывший участник Comedy Club объяснил, почему распалось трио «Иванов, Смирнов, Соболев»

Москва, 12 мая. Бывший резидент Comedy Club и сценарист сериала «Внутри Лапенко» Алексей Смирнов рассказал, как конфликтовал с коллегой по проекту Ильей Соболевым.

Оба комика выступали в трио «Иванов, Смирнов, Соболев», третьим участником которого был Антон Иванов. Говорили, что коллектив распался по вине Соболева, который якобы не уделял проекту много времени из-за увлечения стендапом. Однако Смирнов объяснил, что на самом деле он начал конфликтовать с коллегой из-за человеческого фактора.

«Мы начали с ним ругаться, стычки были. И по творчеству, и вообще в целом», — отметил юморист.

В ссорах Смирнов и Соболев стали доходить до криков, и это не могло не сказаться на творчестве трио. По словами сценариста «Внутри Лапенко», постепенно их номера стали хуже, а сами они перестали получать удовольствие от выступлений. Иванов же не стал занимать чью-либо позицию и просто ждал, пока все разрешится само собой.

«Не было ни драк, ни предательств, ни каких-то слов за спиной, крысятничества», — отметил коллега Смирнова и Соболева по трио в интервью на YouTube-Канале «Макарена».

Алексей Смирнов рассказывал Юрию Дудю, сколько ему приносит сериал «Внутри Лапенко». Юморист владеет собственным баром в Петербурге и рассчитывает также получать прибыль с этого заведения.