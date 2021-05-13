Глава Союза садоводов назвал три главные проблемы СНТ в России

Председатель межрегионального Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Риммер назвал три главные проблемы российских садоводческих товариществ в эфире Медиагруппы «Патриот».

По словам Риммера, первая проблема садоводств заключается в недостатке правовой базы. Из-за этого поступает огромное количество жалоб.

«Первая проблема — это организационно-правовой характер садоводчества. То есть в каких рамках производится взаимодействие с государственными службами, как осуществляется организация внутри садоводчеств», — рассказал эксперт.

Еще одной проблемой являются высокие цены на свет. Садоводческое товарищество не может добиться изменения цены на электроэнергию, пояснил Риммер. Он предложил решать эту проблему в явочном порядке, поскольку текущие тарифы неподъемны для пожилых садоводов.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Кроме того, Риммер обратил внимание на плохую организацию внутри садоводств.

«Садоводы между собой не могут договориться. Зачастую назначение на должность руководителя садоводческого товарищества представляет проблему. Пришли, избрали, он десять лет сидит на должности и хорошо, если не подворовывает. Но огромное количество вещей, которые он должен делать, он не делает. В уставе не прописано, что к руководителю можно прийти и потребовать что-то или отстранить его», — подчеркнул Риммер.

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