Титов представит Путину доклад о рисках правоприменения для развития бизнеса

Москва, 12 мая. Бизнес-омбудсмен Борис Титов представит президенту Владимиру Путину доклад о том, что правоприменение в России создает риски для развития предпринимательства, пишет РБК.

В документе отмечается, что местные органы власти в процессах против бизнеса, касающихся недвижимости, периодически манипулируют институтом исковой давности и используют его как повод для изъятия дорогостоящих активов. Непризнание сроков исковой давности фактически стало "способом экспроприации собственности" у бизнеса, говорится в докладе.

Отдельно упоминается проблема с кадастровой стоимостью недвижимости, которая, несмотря на реформу 2017 года, остается необоснованной. По мнению омбудсмена, малый и средний бизнес вынужден платить неподъемные налоги. Но если предприятие хочет оспорить оценку, то судебные издержки ложатся на него, поскольку суд трактует положительное решение как "налоговую выгоду".

Зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов ранее внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить земельный и имущественный налог для малого и среднего бизнеса. Депутат также рекомендует продлить меры поддержки, введенные в пандемию, которые показали свою эффективность.