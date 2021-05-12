Брянский автомобильный завод создал уникальный пожарный автомобиль

Брянск, 12 мая. Эксклюзивную модель пожарного автомобиля, способного ликвидировать очаги возгорания в аэропортах, создали в России.

Пожары в аэропортах сможет тушить автомобиль, который создали на Брянском автомобильном заводе. Машину презентовали на международном салоне «Комплексная безопасность — 2021». Об этом пишет РИА Новости.

«Это пожарно-спасательный автомобиль производства Брянского автомобильного завода. Разработан при содействии Минпромторга России. Данный автомобиль предназначен для осуществления пожаротушения на аэродромах, аэропортах различных регионов нашей страны», — отметил представитель компании Кирилл Мефед.

Цена машины достигает 70-75 млн рублей, при стоимости аналога из Австрии в районе 90 млн рублей. Автомобиль оборудуется автоматической коробкой переключения передач, парой лафетных стволов, способных подавать воду на 75 метров, и мотором мощностью 700 л.с.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало статью о примечательных особенностях работы пожарных, а также об учебных заведениях, где можно получить профильное образование.