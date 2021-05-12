Стрелок из Казани создал Telegram-канал за 20 минут до атаки на школу

Москва, 12 мая. Устроивший атаку в казанской гимназии Ильназ Галявиев завел Telegram-канал, в котором упомянул о нападении, за 20 минут до случившегося, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

В своем официальном Telegram-канале предприниматель отметил, что на момент совершения атаки участником канала Галявиева был только он сам. Публичным канал стрелка стал за 15 минут до нападения. По мнению Дурова, Галявиев хотел оставить аккаунт в качестве предсмертной записки.

«Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию», — написал создатель мессенджера.

Дуров подчеркнул, что жалобы на канал поступили уже после того, как Галявиев был задержан. Предприниматель считает, что предотвратить трагедию за 20 минут было невозможно.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии 11 мая. Жертвами нападения стали девять человек, в том числе семеро детей.