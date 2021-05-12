Дочь погибшей учительницы в Казани до вечера искала мать среди выживших

Корреспондент ФАН связался с дочерью погибшей в казанской школе учительницы начальных классов Венеры Айзатовой — Гульнарой. Женщина рассказала, что до 16:00 искала свою мать среди выживших после стрельбы, а в итоге узнала, что она умерла. Собеседница Федерального агентства новостей говорит, что первые сообщения о стрельбе она прочитала в одной из групп в мессенджерах. После этого начались многочасовые поиски матери.

«Я звонила маме, спустя время трубку взял какой-то мужчина и сказал, что собирает разбросанные по школе мобильные телефоны. Говорит, там пыльно — ничего не видно, и положил трубку. Потом трубку передали какой-то учительнице. Я поехала на место происшествия искать маму, очень долго искала. Сначала мне рассказали, что она детей вывела, что она где-то здесь находится, где-то рядом. Потом говорили, что в больницу ее увезли, я туда поехала, но в списках никаких ее данных не было, звонила в 112, искала. Нигде никаких данных не было. В результате женщины, которые были на месте происшествия, помогли мне узнать, что моя мама там, что она умерла. Я не могла найти маму где-то до 16 часов вечера», — рассказала дочь погибшей корреспонденту ФАН.

ТАСС / Anton Raykhshtat / EPA

По словам дочери учительницы начальных классов, ее мама работала педагогом больше 30 лет, а в этой школе — больше 10. В момент начала стрельбы она находилась в здании гимназии, уроков у нее не было. Женщина услышала стрельбу и выбежала в коридор на звуки выстрелов и грохот.

«Она выбежала из кабинета, чтобы выяснить, что случилось, и в этот момент получила огнестрельное ранение. Получается, так она спасла детей. Хоть они смогли выбраться. Выжившие дети рассказали, как все было», — сообщила дочь учительницы.

Ранее отец погибшего в Казани школьника рассказал ФАН, какого наказания заслуживает стрелок. Он отметил, что смертная казнь в этом случае — слишком простая кара.