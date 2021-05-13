Пакистан отказался размещать базы США после вывода американских войск из Афганистана

После столкновений в сектора Газа пакистанский премьер-министр выразил свою поддержку Палестине; Саудовская Аравия одобряет инициативу Пакистана по борьбе с глобальной исламофобией; Имран Хан предостерегает Индию от того, чтобы она не стала пешкой в антикитайской игре; Исламабад готов к участию посредника на переговорах с Индией; в Пакистане возросло число жалоб, связанных с богохульством, преследованиями, антиправительственными постами и порнографией.

Мы поддерживаем Газу: премьер-министр Пакистана Имран Хан вновь заявляет о поддержке Палестины

Имран Хан вышел в Twitter, чтобы подтвердить свою поддержку народу Палестины и осудить Израиль.

«Я премьер-министр Пакистана, и мы поддерживаем Газу. Мы поддерживаем Палестину», — написал он.

Также глава пакистанского правительства опубликовал в социальной сети выдержку из старой статьи американского публициста Ноама Хомского о палестино-израильской ситуации.

«Вы забираете мою воду, сжигаете мои оливковые деревья, разрушаете мой дом, забираете мою работу, крадете мою землю, сажаете в тюрьму моего отца, убиваете мою мать, бомбардируете мою страну, морите нас всех голодом, унижаете нас всех, но я виноват: я выстрелил в ответ ракетой», — говорится в публикации министра.

Число погибших в результате израильских авиаударов в секторе Газа возросло до 35 человек. Напряженная атмосфера в Иерусалиме за последние пару дней достигла апогея во вторник, когда израильские самолеты бомбили Газу после сообщений о ракетных обстрелах израильской территории.

Столкновения вызвали осуждение со стороны большинства мусульманских стран.

Это, безусловно, самая тяжелая стычка между Израилем и ХАМАС после войны в Газе в 2014 году, и она вызвала обеспокоенность международного сообщества тем, что ситуация может выйти из-под контроля.

«Немедленно прекратите огонь. Мы приближаемся к полномасштабной войне. Лидеры всех сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию», — написал в Twitter посланник ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд.

Stop the fire immediately. We’re escalating towards a full scale war. Leaders on all sides have to take the responsibility of deescalation. The cost of war in Gaza is devastating & is being paid by ordinary people. UN is working w/ all sides to restore calm. Stop the violence now — Tor Wennesland (@TWennesland) May 11, 2021

Пакистан до сих пор не признал государство Израиль и считает его существование незаконным. В случае нарастания конфликта можно ожидать, что пакистанские боевики присоединятся к ХАМАС.

Имран Хан предостерегает Индию от превращения в пешку Запада

Премьер-министр Пакистана предостерег Индию от превращения в пешку в усилиях по сдерживанию Китая, предпринимаемых западным миром.

«В западном мире опасаются, что Китай их догонит. Поэтому западные страны решили сделать Индию сильной державой в азиатском регионе, чтобы сдерживать Китай. Если Индия выступит против Китая, это будет глупо, потому что она уничтожит себя», — сказал премьер-министр.

Возможность того, что Индия станет географическим плацдармом для противостояния Китая и США, нельзя сбрасывать со счетов. До сих пор Нью-Дели удавалось балансировать в международных отношениях и не вступать в открытый альянс с какой-либо державой или блоком.

Однако события последних лет показывают значительный крен индийской внешней политики в сторону Соединенных Штатов.

Предупреждение Имрана Хана не лишено глубокого смысла: Индия — единственная страна из прозападного блока, у которой есть непосредственная сухопутная граница с Китаем. Эта граница уже служит поводом для беспокойства, поскольку там более года продолжается противостояние китайских и индийских вооруженных сил.

flickr.com / World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пакистан, со своей стороны также имеющий неулаженный пограничный спор с Индией, в любой момент может поддержать потенциальную военную активность Китая и создать «второй фронт» на северо-западной границе страны. Подобный сценарий будет проигрышным как для Нью-Дели, так и для Исламабада, и избежать его реализации входит в интересы обоих государств.

Куреши: Пакистан будет приветствовать посредничество третьей стороны на переговорах в Индии

Министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши заявил, что Пакистан приветствует содействие третьей стороны — Саудовской Аравии или любого другого государства — для возобновления диалога с Индией.

«Пакистан готов к посредничеству третьей стороны. Именно Индия всегда уклонялась от этого. Если Саудовская Аравия захочет сыграть свою роль [в содействии переговорам], мы будем рады», —сказал он на пресс-конференции, состоявшейся в министерстве иностранных дел.

#Pakistan would welcome third party facilitation by #SaudiArabia for resumption of talks with India, the country's foreign minister Shah Mahmood Qureshi said Tuesday.



https://t.co/p0ZeRv7zOG — Arab News Pakistan (@arabnewspk) May 11, 2021

Глава МИД подтвердил, что на данный момент с Нью-Дели «не было никаких официальных переговоров», однако отметил, что, если Индия хочет возобновить их, она «должна сделать первый шаг».

«Если Индия хочет конструктивного диалога с Пакистаном, она должна пересмотреть свою политику в отношении Кашмира и восстановить его особый статус», — сказал дипломат.

В августе 2019 года Индия лишила кашмирский регион особого статуса и взяла его под прямой контроль, что вызвало гражданские беспорядки. С тех пор Исламабад неоднократно заявлял, что открыт для переговоров, если Нью-Дели отменит свое решение.

«Пакистан не сделал никакого разворота и никогда не сделает. Спор, который находится в повестке дня Совета Безопасности ООН с несколькими резолюциями по нему, не может быть внутренним делом Индии. Нет никакой двусмысленности, и Пакистан будет продолжать подчеркивать тяжелое положение кашмирцев на всех международных форумах», — заявил министр иностранных дел Пакистана.

Куреши обвиняет Индию в попытке исказить демографию кашмирского региона (создав там индуистское большинство) и лишить кашмирцев их идентичности.

В январе 2021 года агентство Reuters сообщило, что высшие офицеры разведки Индии и Пакистана провели секретные переговоры в Дубае с целью снизить напряженность в отношениях.

Exclusive: India, Pakistan held secret talks to try to break Kashmir impasse https://t.co/IO5kCVr4le pic.twitter.com/NAr44JmPqL — Reuters (@Reuters) April 14, 2021

В сообщении говорилось, что должностные лица из Индийского исследовательского и аналитического крыла (RAW) и Межведомственной разведки Пакистана (ISI) отправились в Дубай на встречу, организованную Абу-Даби.

После январского диалога Пакистан и Индия объявили о прекращении огня на Линии контроля, которая служит границей между двумя государствами.

Также они сообщили о планах провести в 2021 году выборы на своей стороне Кашмира для нормализации обстановки в регионе.

Однако эти инициативы не получили никакого дальнейшего развития и продолжают оставаться камнем преткновения между странами. Их внедрение в ближайшем будущем представляется нереалистичным, поскольку возвращение особого статуса региону Джамму и Кашмир со стороны индийских властей будет равносильно политическому самоубийству, а Пакистан отказывается от любого дальнейшего диалога до восстановления этого статуса.

Эр-Рияд и Исламабад работают над борьбой с исламофобией

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан призвал к глобальному диалогу для противостояния растущей волне исламофобии.

В интервью пакистанскому телевидению Фархан заявил, что Эр-Рияд и Исламабад совместно работают над разрешением различных проблем, с которыми сталкивается мусульманская община, включая исламофобию.

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Высоко оценивая роль Пакистана в борьбе с исламофобией, министр иностранных дел Саудовской Аравии сказал, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) является важной платформой для рассмотрения этого вопроса.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан на протяжении нескольких последних недель неоднократно обращался с призывами к мусульманам всего мира выступить против исламофобии и, в частности, настаивал на том, что оскорбление пророка Мухаммеда должно быть наказуемо законом во всем мире.

Тот факт, что подобная популистская и предназначенная для внутрипакистанской аудитории риторика нашла поддержку у Саудовской Аравии, говорит о возрастающем значении противопоставления «мы — они» в мусульманском мире. Углубляясь, эта тенденция может создать третью после Китая и США мировую силу под зеленым знаменем пророка.

Саудовская Аравия объявила о более чем 100 проектах для финансовой поддержки Пакистана

Саудовская Аравия объявила о 118 гуманитарных проектах на сумму более 123 млн долларов в области продовольственной безопасности, здравоохранения, образования и водоснабжения для поддержки нуждающегося в деньгах Пакистана.

Генеральный директор Центра гуманитарной помощи и помощи короля Салмана доктор Абдулла бин Абдул Азиз аль-Рабия заявил, что поддержка предоставляется в свете пандемии COVID-19.

Он сообщил, что королевство предоставило Пакистану медицинскую и профилактическую помощь на сумму более 1,5 млн долларов.

Saudi Arabia has announced 118 humanitarian projects worth over USD 123 million for Pakistan during PM Imran Khan's two-day visit. #SaudiArabia #Pakistan #WorldNews https://t.co/5ERzGcW35X — moneycontrol (@moneycontrolcom) May 11, 2021

Во время встречи на высшем уровне между Имраном Ханом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом обсуждались вопросы укрепления экономических и торговых отношений, а также проблемы, связанные с экстремизмом.

«Обе стороны также подчеркнули необходимость согласованных усилий исламского мира по противодействию экстремизму и насилию, отказу от сектантства и стремлению к достижению международного мира и безопасности. Они также отметили важность продолжения совместных усилий по борьбе с явлением терроризма, не связанным с какой-либо религией, расой или цветом кожи, и противостоянию всем его формам и образам, независимо от его источника», — говорится в совместном заявлении.

Саудовская Аравия продолжает оказывать финансовую поддержку Пакистану, не желая полностью отдавать его в руки китайских инвесторов.

Эр-Рияд, в отличие от Пекина, заинтересован в установлении мира на индийско-пакистанской границе. И чем сильнее растет финансовая зависимость Пакистана, тем большее влияние Саудовская Аравия способна оказать на исход возможных переговоров между Нью-Дели и Исламабадом.

Пакистан отказывает в размещении авиабаз США после вывода войск из Афганистана

Пакистан не будет предоставлять США свои авиабазы после вывода американских войск из соседнего Афганистана, заявил Шах Махмуд Куреши. При этом он пообещал, что Исламабад будет защищать национальные интересы и поддерживать афганский мирный процесс.

Пакистанские военные базы и сухопутные маршруты сыграли решающую роль в содействии и поддержке возглавляемого США военного вторжения в Афганистан.

«Нет, мы не намерены допускать присутствия чужих солдат, и Пакистан не передает никакой базы (США)», — заявил министр иностранных дел на пресс-конференции в Исламабаде.

mofa.gov.pk / Ministry of Foreign Affairs – MOFA

В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что оставшиеся 2500 иностранных военнослужащих покинут Афганистан к 11 сентября — более чем через четыре месяца после первоначального крайнего срока, установленного талибами и Вашингтоном. По договору, войска должны были покинуть страну 1 мая.

Американский лидер предупредил талибов, что США смогут защитить себя и своих партнеров от нападений, в период сокращения своих сил. В дальнейшем, по его словам, Вашингтон «реорганизует свои антитеррористические возможности и активы в регионе», чтобы предотвратить появление еще одной террористической угрозы.

Вывод американских войск совпадет с 20-й годовщиной терактов 11 сентября 2001 года, которые подтолкнули Америку к вступлению в длительную войну на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Министр иностранных дел Махмуд Куреши сказал, что его правительство сформулировало «четкую политику» в отношении дальнейшего партнерства с США в интересах мира в Афганистане.

«Мы будем мирными партнерами, и это будет наша роль — роль посредника — сказал он. — Мы достаточно пострадали из-за войны Америки в Афганистане и не можем поддерживать ее дальше, предоставляя военные базы».

‘No boots on the ground here’: Pakistan rules out possibility of housing US troops on its bases after withdrawal from Afghanistan — RT World News https://t.co/JDOF3M3QD8 — The Watchman (@TheWatchmanNews) May 12, 2021

Во время выступления на конгрессе в прошлом месяце глава Центрального командования США генерал Кеннет Фрэнк Маккензи заявил, что Вашингтон предпринимает «значительные» дипломатические усилия, чтобы определить, где он будет базировать силы по борьбе с терроризмом для сдерживания террористических группировок в регионе после того, как все американские войска покинут страну.

«Однако в настоящее время ни с одним из соседей Афганистана нет понимания относительно размещения предлагаемых сил по борьбе с терроризмом», — добавил американский командующий.

After US troop withdrawal from Afghanistan, terrorist outfits could regroup, pose problems for Pak: US general: hi INDiA The post After US troop withdrawal from Afghanistan, terrorist outfits could regroup, pose problems for… https://t.co/nteITKM3LR | https://t.co/Vhb7EKELqw pic.twitter.com/JqxhuBzXIs — hi INDiA - News 24/7 (@hiindia) April 27, 2021

«США хотят сохранить наблюдение за Афганистаном после вывода войск, и именно поэтому они ищут варианты размещения в регионе самолетов, беспилотных летательных аппаратов и систем технического обслуживания», — считает военный аналитик Амджад Шоаиб.

Он добавил, что Вашингтон может сохранить свое присутствие в Индии, с которой уже подписано соглашение о материально-технической поддержке, но «даже тогда им потребуется разрешение Пакистана на использование воздушного коридора для любого полета беспилотника или реактивного самолета в Афганистан».

Вашингтон отнюдь не «всепогодный партнер» Исламабада, в отличие от Пекина, которому не понравилось бы присутствие американских «антитеррористических» баз в Пакистане, особенно в свете возможного обострения индийско-китайских отношений. США придется уйти из этого региона, где позицию гегемона отныне займет КНР.

В Пакистане растет количество жалоб, связанных с преследованиями и богохульством

Согласно отчету, составленному подразделением по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана, в последнее время значительно возросло число жалоб, связанных с богохульством, преследованиями, антиправительственными постами и порнографией.

В докладе говорится, что за три года агентство получило в общей сложности 160 тысяч обращений. Аналитики отмечают, что жалобы на антиправительственные, богохульные и антирелигиозные посты, поддельные аккаунты и детскую порнографию с годами участились.

Согласно документу, в 2020 году было получено более 94 тысяч заявлений, из которых 50 тысяч все еще находятся на рассмотрении.

Агентство сообщило, что получило 22,3 тысячи жалоб на притеснения, 48 тысяч связано с финансовым мошенничеством, 1479 — с антирелигиозной деятельностью и 1467 — с богохульством.

В докладе говорится, что крыло киберпреступности также получило 42,3 тысячи жалоб на Facebook и 17,5 тысяч на WhatsApp.