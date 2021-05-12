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Экономист рассказал, как ликвидировать дефицит рабочих на стройках в России

Экономика
Экономист рассказал, как ликвидировать дефицит рабочих на стройках в России
Пресс-служба молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

Отток мигрантов из-за закрытия границ замедлил темпы строительства по всей стране. О том, насколько сейчас высока конкуренция за рабочие руки среди застройщиков и какие дополнительные стимулы они готовы предложить, чтобы привлечь на стройки специалистов из регионов, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

Как сообщил эксперт, дефицит рабочих в строительстве в большинстве российских регионов достигает 40%. Причем механизм «точечного ввоза», запущенный в начале года, решает возникшую проблему лишь отчасти.

«Насколько ранее относительно низкая цена и высокая гибкость рынка рабочей силы являлись неисчерпаемым драйвером роста сферы жилой недвижимости, ровно настолько же ее отток оказался ключевым фактором торможения отрасли», – подчеркнул доцент. 

Экономист рассказал, как ликвидировать дефицит рабочих на стройках
vologda-portal.ru  / Администрация Вологды

Он добавил, что для повышения роли регионального и национального рынков рабочей силы прежде всего нужны существенное улучшение условий труда и соблюдение гарантий трудового законодательства. Кроме того, необходимы специальные учебные центры, позволяющие привлекать на стройку специалистов с нулевым опытом работы.

«Создавая подобные учебные программы, стоит ориентироваться на краткосрочный период их прохождения и модульный принцип формирования, делая основной упор на овладевание узкоспециализированными навыками и систему стажировок по месту будущего места трудоустройства», – пояснил Дмитрий Десятниченко.

Экономист рассказал, как ликвидировать дефицит рабочих на стройках
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Экономист посоветовал застройщикам активнее развивать трудосберегающие, капиталоемкие технологии, делая ставку на больший уровень автоматизации и роботизации всех производственных процессов.

«В свое время подобные решения позволили многократно увеличить объемы производства, сделать массово доступным личный автомобиль и персональный компьютер. В дальнейшем это будет способствовать относительному высвобождению рабочей силы, что в конечном счете снизит зависимость государства от масштабного привлечения мигрантов», – заключил Десятниченко.

Ранее московские застройщики сообщили о росте предложения на рынке жилья. Согласно расчетам компании, в январе-марте объем предложения в старых границах российской столицы составил 1,1 млн квадратных метров. За аналогичный период прошлого года в Москве появилось 866 тысяч квадратных метров жилой недвижимости в новых домах.

мигранты рабочие строительство
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