Председатель ПАСЕ в письме к Матвиенко выразил соболезнования из-за трагедии в Казани

Страсбург, 12 мая. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс глубоко опечален новостью о вооруженном нападении на российскую школу и выражает искренние соболезнования.

Своими эмоциями политик поделился в письме к председателю Совфеда РФ Валентине Матвиенко. В обращении он пожелал пострадавшим в результате стрельбы скорейшего выздоровления. По его словам, в ПАСЕ в это тяжелое время готовы поддержать российское государство.

«Я потрясен и глубоко опечален известиями о расстреле в школе в Казани. Выражаю мои искренние соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших», — говорится в заявлении.

Накануне 19-летний юноша устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Вскоре в учебном заведении прогремел взрыв. Жертвами стали девять человек, в том числе семь несовершеннолетних. Преступника удалось задержать. Известно, что недавно он получил лицензию на владение оружием.

Сегодня в Казани похоронили всех погибших при стрельбе. Власти объявили 12 мая днем траура.